США предоставят Украине оружие со складов на $500 млн

CentralAsia (CA) - США предоставят Украине 73-й пакет военной помощи, в рамках которого Киев получит оружие со складов Пентагона на сумму $500 млн, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

Согласно заявлению на сайте Госдепа, в новый пакет войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для отражения атак беспилотников, артиллерийские боеприпасы калибров 105 и 155 мм, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, противоминные транспортные средства, противотанковые системы Javelin и AT-4, гранаты и учебное снаряжение. Кроме того, будет предоставлено подрывное оборудование и оборудование для биологической, химической, радиологической и ядерной защиты.

Это уже третий пакет военной помощи для Киева с начала декабря. Предыдущих два были на $725 и $988 млн. В них также вошли боеприпасы для HIMARS, беспилотники, артиллерийские боеприпасы и другое вооружение. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что действующая администрация до своего ухода сделает все, что в ее силах, чтобы предоставить Украине ресурсы для укрепления позиций на поле боя.

При этом, как отмечала Wall Street Journal, администрация Байдена не успеет потратить оставшиеся у нее $6,5 млрд на помощь Украине до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая запланирована на 20 января 2025 года. Источник издания в Пентагоне говорил, что ведомство планирует отправлять Киеву вооружение на $500–750 млн в месяц до прихода Трампа к власти. До этого помощь подобными темпами не выделялась, но такой объем — предельный для США, поскольку перед страной стоит задача сохранить собственную боеспособность.

Глава Пентагона Ллойд Остин в начале декабря сообщил, что общий объем американской военной помощи Украине с 2022 года превысил $62 млрд. Другие союзники Киева предоставили за этот же период $57 млрд, добавил Остин.