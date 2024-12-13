США впервые успешно протестировали гиперзвуковую ракету Dark Eagle

CentralAsia (CA) - Американские военные 12 декабря успешно протестировали гиперзвуковую ракету большой дальности (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW), известную как Dark Eagle, ее запустили с космодрома на мысе Канаверал на востоке Флориды, говорится в сообщении Пентагона. Об этом пишет РБК.

«Приближаясь к первой поставке этого оружия нашей армии, мы развиваемся, чтобы интегрировать Conventional Prompt Strike в наши надводные и подводные корабли ВМС, чтобы помочь нам оставаться выдающейся боевой силой в мире», — сказал министр Военно-морских сил США Карлос дель Торо в пресс-релизе.

Эта ракета разработана корпорацией Lockheed Martin. Она может наносить массированный удар и прорывать укрепленные линии обороны. Она может преодолевать расстояние до 3 тыс. км при скорости свыше 6 тыс. км/ч.

LRHW является частью стратегии США по созданию гиперзвуковых вооружений после выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2020 году. Это соглашение запрещало государствам-подписантам обладать баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.

Стоимость одной установки - $41 млн.