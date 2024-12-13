США ввели санкции против властей Грузии за «подрыв демократии»

CentralAsia (CA) - США ввели визовые ограничения в отношении 20 граждан Грузии, которые «несут ответственность за подрыв демократии» в республике, сообщил Госдеп. Санкции затронули министров правительства, членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, а также частных лиц. Однако конкретные имена, включенные в «черный список», в Госдепе не назвали.

«Соединенные Штаты решительно осуждают продолжающееся жестокое и неоправданное насилие [правящей] партии «Грузинская мечта» в отношении граждан Грузии, включая протестующих, представителей средств массовой информации, правозащитников и деятелей оппозиции», — говорится в заявлении ведомства. В нем также отмечается, что «Грузинская мечта» отвернулась от евроатлантического будущего Грузии, которого «желает подавляющее большинство грузинского народа и которое предусмотрено Конституцией Грузии».

До этого США ввели визовые ограничения в отношении более 100 человек, связанных с «Грузинской мечтой», и членов их семей. Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал новые санкции против Грузии из-за подавления массовых протестов неделей ранее. Он призывал «Грузинскую мечту» прекратить репрессии, задержания и насилие в отношении граждан, а также освободить всех задержанных на митингах.

Протесты в Грузии начались в конце октября после выборов в парламент, на которых победила «Грузинская мечта». Ожесточение протестных акций произошло после того, как 28 ноября грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил, что власти отложат переговоры о вступлении в ЕС до конца 2028 года и что Тбилиси отказывается от европейской финансовой помощи.

В ходе протестов произошли столкновения с полицией, которая применяла жесткие меры. 4 декабря силовики провели обыски в офисах оппозиционных партий «Национальное движение», «Гирчи — больше свободы», «Дроа» и «Ахали».

Ранее санкции против грузинских властей ввели Литва, Латвия, Эстония и Украина. Президент Украины Владимир Зеленский призвал США, ЕС и других партнеров Киева «действовать принципиально» и также ввести ограничения против грузинских властей.