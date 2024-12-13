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В Москве планируется запустить первый в России беспилотный трамвай

CentralAsia (KG) -  В Москве к концу 2025 года планируется запустить первый в России беспилотный трамвай. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, испытания уже идут: трамвай проехал больше 2,4 тыс. км с пассажирами и без, ни разу не нарушив ПДД.

Планируется закупить порядка 100 современных трамваев.

Начиная с 2010 года реконструированы 96% путей.

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