В Москве планируется запустить первый в России беспилотный трамвай
- Кыргызстан, общество
- 13:41, 13 декабря 2024
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CentralAsia (KG) - В Москве к концу 2025 года планируется запустить первый в России беспилотный трамвай. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По его словам, испытания уже идут: трамвай проехал больше 2,4 тыс. км с пассажирами и без, ни разу не нарушив ПДД.
Планируется закупить порядка 100 современных трамваев.
Начиная с 2010 года реконструированы 96% путей.
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