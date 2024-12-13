Сердар Бердымухамедов наградил отца медалью и премией имени Махтумкули

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о награждении председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова юбилейной медалью «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna». Об этом сообщает издание «Хроники Туркменистана».

В указе отмечено, что экс-президент награжден медалью «В честь 300-летия Махтумкули Фраги» в том числе за «воспевание чести и достоинства поэта посредством множества произведений и знаменитого стихотворения «Кладезь разума Махтумкули Фраги», которые являются плодом блестящего таланта и мудрости, в возведении культурно-паркового комплекса «Magtymguly Pyragy» и величественного монумента поэту».

17 мая глава государства открыл монумент Махтумкули Фраги и одноименный культурно-парковый комплекс. Стихотворение «Кладезь разума Махтумкули Фраги» Гурбангулы Бердымухамедов презентовал 17 августа 2023 года, когда приехал с проверкой в строящийся парковый комплекс. Затем его название стало девизом Туркменистана на 2024 год.

В тот же день был подписан указ о присуждении Гурбангулы Бердымухамедову Международной премии имени Махтумкули.