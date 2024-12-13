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В Казахстане ожидается резкое изменение погоды: снег и морозы до -18 градусов

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане ожидается резкое изменение погоды, сообщает Казгидромет.

Погоду на большей части Казахстана будут определять Северный и Южный циклоны. 14-15 декабря прогнозируются осадки в виде дождя и снега, временами сильные осадки. 16 декабря – снег, на востоке, юго-востоке страны ожидается сильный снег. По республике ожидаются гололед, туман, усиление ветра, метель.

Понижение температуры воздуха ночью на северо-западе страны до 10-18 мороза, на севере, в центре до 15-25 мороза, на юге, юго-востоке республики до 10-17 мороза, в горных районах до 20-27 мороза.

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