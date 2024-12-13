Более 500 грузовиков скопились на границе Казахстана и России

CentralAsia (KZ) - С ночи 13 декабря 2024 года на автомобильном пункте пропуска «Сырым» образовалось скопление порядка 450-500 грузовых автомашин в сторону Российской Федерации, передает Kazinform со ссылкой на Комитет государственных доходов Казахстана.

Скопление образовалось по причине ухудшения погодных условий. С 12 декабря 2024 года на территории Западно-Казахстанской области и Самарской области Российской Федерации — сильный снегопад, метели, гололедица.

Движение по федеральным трассам в Российской Федерации временно ограничено и, по информации МЧС России, ограничения ориентировочно будут действовать до 22:00 13 декабря 2024 года.

В этой связи грузовые автомашины не имеют возможности двигаться по маршруту следования и ожидают улучшения погодных условий.

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