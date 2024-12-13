Тимур Ишметов назначен главой Центробанка Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Тимур Ишметов назначен главой Центробанка Узбекистана. Такое решение принял Кенгаш Сената Олий Мажлиса. Об этом пишет Kun.uz.

Кандидатуру Ишметова предложил президент Шавкат Мирзиёев.

После представления президента Кенгаш Сената Олий Мажлиса решил освободить Мамаризо Нурмуратова от должности главы ЦБ. На этом посту экс-председатель проработал 7 лет.

Тимур Ишметов родился в 1979 году в Ташкенте. В 2000 году он окончил Ташкентский финансовый институт, в 2005 году получил степень магистра в области международных финансов и банковского дела в Бирмингемском университете, а в 2007 году окончил Ташкентский юридический университет.

Свою трудовую деятельность он начал в 2000 году в должности экономиста Центрального банка.

С 2017 по 2019 годы он занимал должность первого заместителя председателя Центрального банка, с 2019 по 2020 годы - первого заместителя министра финансов, а с 2020 по 2022 годы - министра финансов.