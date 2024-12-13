США выделили новый пакет военной помощи Украине на 500 млн долларов

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Администрация Джо Байдена выделяет очередной пакет «срочно необходимого оружия и оборудования» Украине на сумму в 500 миллионов долларов, объявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Среди прочего в него войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для отражения атак беспилотников, артиллерийские боеприпасы калибров 105 и 155 мм, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые системы Javelin и AT-4, многоцелевые транспортные средства, гранаты, оборудование и боеприпасы для взрывных работ, средства защиты от химического, биологического, радиологического и ядерного оружия.

С начала декабря 2024 года это уже третий пакет помощи Киеву от администрации Джо Байдена. 3 декабря США выделили Украине помощь в размере 725 миллионов долларов, а 7 декабря — еще на 988 миллионов долларов.

После избрания президентом Дональда Трампа команда Байдена ускорила отправку военной помощи Украине. В рамках этих усилий Байден дал разрешение Киеву на применение дальнобойных ракет ATACMS по целям на территории России, санкционировал передачу противопехотных мин, списал половину кредита в размере 4,65 миллиарда долларов, а также ввел санкции против Газпромбанка, который, по версии Вашингтона, Россия использует, чтобы закупать военное снаряжение для ведения войны.

Представители администрации Байдена опасаются, что новая администрация Трампа сократит поставки, пытаясь подтолкнуть Украину к переговорам, и надеются укрепить позиции и обороноспособность Киева до января, на конец которого назначена инаугурация нового президента.