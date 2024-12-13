Россия нанесла массированный удар по Украине

CentralAsia (CA) - Утром 13 декабря Россия запустила по Украине 93 ракеты и около 200 беспилотников. По предварительным данным, удалось сбить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет сбиты благодаря F-16. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Это один из самых масштабных ударов по нашей энергетике», — заявил Зеленский, добавив, что по меньшей мере одна ракета была северокорейской.

Воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины. Сообщалось о взрывах в Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Одесской, Харьковской и Ивано-Франковской областях.

Компания «Укрэнерго» утверждает, что без электричества остались около половины жителей страны. Крупнейшая частная энергокомпания Украины ДТЭК сообщила о повреждении оборудования нескольких теплоэлектростанций.

В Минобороны РФ заявили, что российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины в ответ на атаку на аэродром в Таганроге ракетами ATACMS.

Цели ударов достигнуты, все объекты поражены. «Нанесен массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса», — говорится в сообщении.