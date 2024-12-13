В Казахстане школьники держали одноклассницу в секс-рабстве: Второму фигуранту вынесли приговор

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CentralAsia (KZ) - Суд Кызылординской области Казахстана рассмотрел уголовное дело против 21-летнего мужчины, которого обвинили в том, что он вовлёк несовершеннолетнюю девочку в проституцию и обманул нескольких человек, сообщает пресс-служба госоргана.

По версии обвинения, подсудимый несколько раз шантажировал несовершеннолетнюю, заставляя её заниматься проституцией, а также обманул граждан, продав участки земли сразу нескольким покупателям. Он также обещал потерпевшим устроить их на работу в местные органы власти.

Прокурор попросил приговорить подсудимого к 6 годам и 8 месяцам заключения. Защита же просила оправдать его по первому обвинению, а за мошенничество назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Суд подсчитал, что вина мужчины доказана, и приговорил его к 6 годам и 8 месяцам заключения. Это решение пока не вступило в силу.

Кроме того, сейчас рассматриваются ещё два дела по обвинению подсудимого в сводничестве и в склонении к употреблению наркотиков. В них потерпевшей также является эта несовершеннолетняя девочка.

До этого приговора мужчина уже был осуждён по тому же делу, но по обвинению в вымогательстве. Суд установил, что он, угрожая распространением компрометирующих сведений, требовал от школьницы 700 тысяч тенге ($1,3 тыс), а также забрал из её сумочки 35 тысяч тенге ($66). По тому обвинению мужчине назначили четыре с половиной года лишения свободы.

В августе стало известно, что в Кызылорде школьников подозревают в удержании своей 16-летней одноклассницы в сексуальном рабстве. В общественном фонде «Не молчи KZ» рассказали, что группа подростков насильно удерживали девушку и заставляли принимать наркотики. Всего по делу проходят 11 подозреваемых, пятеро из которых – несовершеннолетние. Первый приговор по делу школьницы вынесли месяц назад. Тогда осудили вымогателя, который угрожал пострадавшей распространением порочащих сведений и забрал у неё деньги.

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