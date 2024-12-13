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Боксер из Узбекистана укусил казахстанца и лишился золотой медали на чемпионате Азии
Хавасбек Асадуллаев ( в красном), Аблайхан Жусупов (в синем)
Хавасбек Асадуллаев ( в красном), Аблайхан Жусупов (в синем)

CentralAsia (KZ) -  Узбекского боксера Хавасбека Асадуллаева лишили золотой медали чемпионата Азии за укус соперника из Казахстана, передает Podrobno.uz.

Бой между узбекистанцем Хавасбеком Асадуллаевым и казахстанским боксером Аблайханом Жусуповым в категории до 71 килограммов состоялся 11 декабря в Таиланде в рамках первенства Азии. Победу в поединке одержал узбекский спортсмен.

Однако позже федерация бокса Казахстана опротестовала результаты боя из-за того, что Ассадуллаев во время боя укусил соперника за плечо.

Азиатская конфедерация бокса признала, что действие узбекского боксера считается серьезным нарушением и дисквалифицировала его.

По правилам, в случае дисквалификации боксера по какой-либо причине, его соперник объявляется победителем боя. Таким образом, золото перешло боксеру из Казахстана Аблайхану Жусупову.

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