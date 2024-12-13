В Токио протестируют четырехдневную рабочую неделю для повышения рождаемости

CentralAsia (CA) - Власти Токио собираются с апреля протестировать вариант четырехдневной рабочей недели для муниципальных служащих. Об этом сообщила губернатор Токио Юрико Коикэ. Цель проекта — очередная попытка повысить рождаемость в стране.

«Мы пересмотрим стиль работы, добавив ему гибкости, гарантирующей, что никому не нужно будет отказываться от карьеры из-за рождения ребенка или необходимости ухода за ним»,— заявила Коикэ. В рамках пилотного проекта желающие сотрудники городского правительства смогут брать не два, а три выходных в неделю.

В Японии один из самых низких уровней рождаемости в мире — 1,22 ребенка на женщину. С начала 1990-х годов в стране неоднократно предпринимались попытки повысить рождаемость. В текущем году правительство представило новую программу. В их числе — введение пособий на детей до 18 лет, выплата почти полной зарплаты во время отпуска по уходу за ребенком и т. д.

Многие политики и эксперты считают, что стимулом могут быть не только деньги, но и время, особенно учитывая местную культуру работы, поощряющую трудоголизм. Именно поэтому в Японии уже давно говорят о необходимости введения четырехдневной рабочей недели как меры стимулирования рождаемости.