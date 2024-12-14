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Макрон назначил нового премьер-министра страны. Им стал Франсуа Байру
Франсуа Байру
Франсуа Байру

CentralAsia (CA) -  Президент Франции Эммануэль Макрон назначил нового премьер-министра страны — им стал Франсуа Байру, сообщил Елисейский дворец.

О назначении Макрон объявил после «долгих консультаций». 73-летний Байру — давний сторонник Макрона и лидер центристской партии «Демократическое движение». С 2017 по 2019 годы он занимал должность министра юстиции.

Новому премьер-министру поручено сформировать правительство после того, как 5 декабря в отставку подал его предшественник Мишель Барнье, пробывший на посту всего три месяца. За день до этого парламент Франции одобрил вотум недоверия правительству Барнье из-за решения премьер-министра утвердить бюджет на следующий год без согласования с парламентом.

CNN отмечает, что Байру предстоит провести бюджет через разделенный парламент, где Макрон сталкивается с открытой оппозицией как со стороны левых, так и со стороны крайне правых блоков.

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