В Грузии выборы президента. Нынешний президент отказывается покидать свой пост

Саломе Зурабишвили

CentralAsia (CA) - В Грузии 14 декабря проходят выборы президента.

Впервые президента будет выбирать не народ, а коллегия выборщиков, состоящая из 300 человек. В коллегию войдут 150 депутатов парламента нового созыва и 150 делегатов от регионов страны. В этих выборах участвует один кандидат — выдвиженец «Грузинской мечты», депутат парламента с 2016 года 53-летний Михаил Кавелашвили.

Нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала эти выборы нелегитимными.

По мнению главы государства, сегодня в Грузии только она обладает легитимной властью. Она назвала «пародией на выборы президента и позором» готовящийся избирательный процесс. По мнению президента, с ее позицией согласны граждане, участвующие в акциях протеста.

«Я ваша представительница за рубежом, я также ваша представительница внутри страны. Я буду здесь, пока не будут назначены новые (парламентские) выборы, которые вернут стране спокойствие, справедливость и будущее»,— заявила Зурабишвили в ходе брифинга.