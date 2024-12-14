В Грузии запретили пиротехнику и маски на акциях протеста

CentralAsia (CA) - Парламент Грузии одобрил поправки к закону о демонстрациях, которые запрещают закрывать лицо маской, использовать пиротехнику, а также иметь при себе средства с лазерным излучением, использование которых «может помешать деятельности представителей госорганов», пишет Business Media.

На принятие закона ушло три дня. В первоначальной его редакции, как отмечает издание, запрещалась только пиротехника, но 11 декабря были добавлены лазеры по инициативе депутата из правящей партии «Грузинская мечта».

Кроме того, закон увеличивает штрафы за нарушения на акциях протесты — в частности, за созданию помех движению и за нанесение ущерба. Штраф за использование масок составит две тысячи лари. Список тех, кто может закрывать лица на митинге, определяется главой МВД.

Закон вступает в силу после его опубликования, но прежде его должен подписать президент страны Саломе Зурабишвили. Она выступает против парламента и считает выборы нелегитимными. В такой ситуации, как отмечает Business Media, его вероятно подпишет спикер парламента Шалва Папуашвили.

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, большинство на которых получила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиция не согласна с результатами и считает их сфальсифицированными. Президент страны Саломе Зурабишвили также заявила, что не признает официальные результаты выборов. Кроме того, Зурабишвили сказала, что не уйдет со своей должности, несмотря на скорое истечение срока ее полномочий, поскольку «нелегитимный парламент не может избрать нового президента».

28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что страна отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. После этого протестующие начали выходить к зданию парламента практически каждый вечер. Полиция использовала для разгона протестующих водометы и слезоточивый газ. Участники акций в ответ начали использовать «пулеметы» из фейерверков. За две недели протестов в Грузии задержаны более 400 человек.