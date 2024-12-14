Министр финансов Монголии выступил против временного соглашения с ЕАЭС

CentralAsia (MNG) -

Министр финансов ЖАВХЛАН Болд внес в правительство предложение о том, что он и его ведомство не поддержат временное соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом

Неясно, принесет ли это временное соглашение достойные результаты экспорту Монголии, и это будет плохая сделка для национального производства.

«Мы не поддерживаем отмену таможенных пошлин на все виды табачных изделий, алкогольные напитки, сладкую воду, безалкогольные напитки, потребление которых влияет на здоровье населения и имеет негативные последствия для общества, а также на бензин, дизельное топливо, а также легковые автомобили.

В странах-членах Евразийского экономического союза высокие стандарты и гигиенические требования к продуктам питания, но в нашей стране высок риск инфекционных заболеваний животных.

Поэтому неясно, смогут ли наши сельхозпроизводители выполнить карантинные и другие нормативные требования других стран, а судя по тому, что готовность предприятий не оценена, неясно, сможет ли это соглашение стать существенной поддержкой для увеличения экспорта с монгольской стороны», — говорится в сообщении.

источник: MiddleAsianNews

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