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Президент Узбекистана ввел должность представителя МВД в посольстве в России

CentralAsia (UZ) -  В посольстве Узбекистана в России появится должность представителя МВД республики, следует из указа президента Шавката Мирзиёева «о повышении эффективности деятельности посольства».

Целью называется содействие защите прав граждан Узбекистана и более тесное сотрудничество с российскими правоохранительными органами.

Предполагается, что представитель МВД усилит сотрудничество по борьбе с организованной преступностью, терроризмом, экстремизмом, торговлей людьми, незаконной миграцией и другими преступлениями. Назначать представителя МВД Узбекистана будет министр иностранных дел по представлению министра внутренних дел и по согласованию с президентом. Представитель будет подчиняться МВД Узбекистана.

В России, по данным МВД на сентябрь, находились 6,2 млн людей с иностранным гражданством. Больше всего — граждан Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Беларуси, Украины, Армении, Азербайджана, Казахстана, Китая и Туркменистана. Нелегально в России находятся около 739 тыс. иностранцев, больше всего — граждан Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении и Азербайджана.

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