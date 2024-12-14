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Над Россией за ночь сбили 37 дронов, - Минобороны РФ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Средства противовоздушной обороны в ночь на 14 декабря отражали атаки в четырех российских регионах, сообщило Минобороны России.

По 12 беспилотников самолетного типа сбиты и перехвачены над Курской областью и Краснодарским краем, 7 — над Брянской, 5 — над Орловской. Еще один БПЛА сбит над акваторией Азовского моря.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков приводит другую информацию. По его данным, уничтожено 11 беспилотников. Произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры, пожарные его локализовали. Никто не пострадал.

На Кубани беспилотники были сбиты в нескольких муниципалитетах. Поврежден один частный дом и хозпостройки. В Краснодарском крае и Брянской области пострадавших также нет.

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