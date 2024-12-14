В Таиланде при взрыве бомбы на фестивале погибли четыре человека

CentralAsia (CA) - На фестивале Красного Креста в городе Ум-Пханг в Таиланде взорвалась бомба, в результате ранены около 50 человек, четверо погибли, сообщает Kom Chad Luek. Два человека погибли на месте, еще двое скончались в больнице.

По данным издания, взорвалась самодельная бомба. Thairath пишет, что местом происшествия стала площадка для танцев под открытым небом. По его информации, некоторым раненым потребовалось искусственное кровообращение. Пострадавших госпитализировали, больницы Пханга переполнены, пишет издание.

Глава парламента района Мае Сот, подполковник Супакорн Пипат Пимпа сообщил, что по этому делу арестованы двое каренских подростков (карены — группа народов, обитающих в том числе на северо-западе Таиланда, известны, в частности, как «племя длинношеих женщин»). Арестованным 16 и 17 лет, один из них признал себя виновным, а другого должны были опознать очевидцы, прежде чем его арестовали.

Sanook со ссылкой на программу Sunday Story пишет, что один из задержанных утверждал, что он намеревался отомстить подростку, с которым у него был конфликт на параде в честь праздника Лой Кратонг (отмечался в середине ноября).

Шериф провинции Ум-Пханг Манодж Фотинам сообщил, что на мероприятии, которое длится в общей сложности неделю, обеспечивают безопасность около 60 человек, включая 20 полицейских и солдат. На танцевальной площадке установлены камеры видеонаблюдения и приняты меры предосторожности, однако взрыв произошел после 23:00, когда мероприятие уже закрывалось.

Исполняющий обязанности заместителя губернатора провинции Бунчуан Хомямьен распорядился создать центр поддержки пострадавших в результате инцидента. В связи с произошедшим в следующем году от танцевальной сцены на фестивале могут отказаться, поскольку это главное место сбора подростков. Власти будут обсуждать меры с оргкомитетом.