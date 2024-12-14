Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту

CentralAsia (CA) - Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю, пишет «Рёнхап».

В голосовании участвовали все 300 депутатов, за отставку главы государства проголосовали 204 парламентария при необходимых 200, против — 85. Назначенный премьер-министром Хан Дак Су станет временно исполняющим обязанности президента республики.

Теперь в течение 180 дней решение парламента должен будет рассмотреть и утвердить Конституционный суд страны. При этом на данный срок президент уже будет отстранен от исполнения обязанностей.

Южнокорейский президент 3 декабря ввел военное положение и пытался разогнать парламент, но потом после протестов отменил его. В отношении Юн Сок Еля начато расследование по подозрению в мятеже и госизмене. Ему запрещено выезжать за пределы страны.

На прошлой неделе парламент не смог набрать нужного числа голосов для импичмента президенту. Юн Сок Ёль в преддверии импичмента извинился за свои действия и пообещал больше не вводить военное положение. 12 декабря глава государства выступил с официальным телеобращением, в котором отказался от добровольной отставки. Он объяснил, что введенное военное положение нельзя считать мятежом, поскольку таким образом он пытался защитить страну.

