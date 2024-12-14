экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту

CentralAsia (CA) -  Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю, пишет «Рёнхап».

В голосовании участвовали все 300 депутатов, за отставку главы государства проголосовали 204 парламентария при необходимых 200, против — 85. Назначенный премьер-министром Хан Дак Су станет временно исполняющим обязанности президента республики.

Теперь в течение 180 дней решение парламента должен будет рассмотреть и утвердить Конституционный суд страны. При этом на данный срок президент уже будет отстранен от исполнения обязанностей.

  • Южнокорейский президент 3 декабря ввел военное положение и пытался разогнать парламент, но потом после протестов отменил его. В отношении Юн Сок Еля начато расследование по подозрению в мятеже и госизмене. Ему запрещено выезжать за пределы страны.
  • На прошлой неделе парламент не смог набрать нужного числа голосов для импичмента президенту. Юн Сок Ёль в преддверии импичмента извинился за свои действия и пообещал больше не вводить военное положение. 12 декабря глава государства выступил с официальным телеобращением, в котором отказался от добровольной отставки. Он объяснил, что введенное военное положение нельзя считать мятежом, поскольку таким образом он пытался защитить страну.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com