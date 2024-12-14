The Financial Time, Reuters: Россия начала выводить свои войска из Сирии (спутниковые снимки)

На этом спутниковом снимке, опубликованном компанией Maxar Technologies 13 декабря 2024 года, показан обзор северной части российской авиабазы ​​Хме

CentralAsia (CA) - Россия выводит свои войска с территории Сирии. Об этом сообщает The Financial Time, анализируя спутниковые снимки.

На фотографиях компаний Maxar Technologies видно, что на авиабазу Хмеймим прибыли два грузовых самолёта Ан-124, Ил-76, а также более мелкие грузовые модели – три Ан-32 и один Ан-72. У воздушных судов открыты носовые отсеки для приёма на борт тяжёлых грузов. Спутники также зафиксировали корабли РФ, идущие по Средиземному морю от берегов Сирии.

Позже Reuters со ссылкой на сотрудника службы безопасности Сирии, дислоцированного на авиабазе сообщил, что российский грузовой самолет вылетел с авиабазы в сирийской провинции Латакия в Ливию.

По словам собеседника агентства, в ближайшее время ожидаются вылеты российских самолетов с авиабазы Хмеймим.

Со ссылкой на спутниковые снимки Reuters пишет, что Россия перемещает военное оборудование с авиабаз в Сирии, в том числе два самолета Ан-124.

⇳

12 декабря Россия установила контакты с политическим комитетом группировки «Хайат Тахрир аш-Шам». Тогда замглавы МИД РФ Михаил Богданов говорил, что российская сторона рассчитывает на сохранение своих военных баз в Сирии.

Российские военные в Сирии присутствуют на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе. Согласно двухстороннему договору, Москва может использовать эти базы до 2066 года.