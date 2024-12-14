Полиция Казахстана перешла на усиленный вариант несения службы

CentralAsia (KZ) - С субботы личный состав органов внутренних дел переведен на усиленный вариант несения службы, передает ведомственный сайт МВД.

«В преддверии и во время празднования Дня Независимости полиция усиливает работу по обеспечению общественного порядка, спокойствия и безопасности граждан. В местах проведения праздничных мероприятий, а также в местах массового скопления граждан и на объектах, подлежащих государственной охране, плотность нарядов увеличена», - говорится в сообщении.

Кроме того, будет усилен контроль с помощью систем видеонаблюдения.

Казахстан празднует День Независимости 16 декабря. Это также дата двух важных событий в истории страны – Желтоксана 1986 года и событий в Жанаозене в 2011 году.

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