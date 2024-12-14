экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Полиция Казахстана перешла на усиленный вариант несения службы

CentralAsia (KZ) -  С субботы личный состав органов внутренних дел переведен на усиленный вариант несения службы, передает ведомственный сайт МВД.

«В преддверии и во время празднования Дня Независимости полиция усиливает работу по обеспечению общественного порядка, спокойствия и безопасности граждан. В местах проведения праздничных мероприятий, а также в местах массового скопления граждан и на объектах, подлежащих государственной охране, плотность нарядов увеличена», - говорится в сообщении.

Кроме того, будет усилен контроль с помощью систем видеонаблюдения.

Казахстан празднует День Независимости 16 декабря. Это также дата двух важных событий в истории страны – Желтоксана 1986 года и событий в Жанаозене в 2011 году.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com