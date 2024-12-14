экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Новым президентом Грузии стал бывший футболист Михаил Кавелашвили
Михаил Кавелашвили
Михаил Кавелашвили
Предыстория: В Грузии выборы президента. Нынешний президент отказывается покидать свой пост

CentralAsia (CA) -  Коллегия выборщиков в Грузии избрала нового президента — им стал бывший футболист и депутат Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией «Грузинская мечта». Он был единственным кандидатом.

По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, подсчет завершен, Кавелашвили получил голоса 224 выборщиков, один бюллетень признан недействительным. Для избрания Кавелашвили нужно было набрать не менее 200 голосов из 300 членов коллегии.

  • 53-летний Михаил Кавелашвили — чемпион России и шестикратный чемпион Грузии по футболу (он играл за тбилисское «Динамо»). С 2016 года Кавелашвили был депутатом парламента от «Грузинской мечты», а в 2022 возглавил «отделившуюся» от правящей партию «Сила народа». Именно депутаты от этой партии инициировали рассмотрение грузинского закона об «иноагентах». В новый созыв парламента Кавелашвили и его соратники прошли по спискам «Грузинской мечты». Кавелашвили известен своей антизападной риторикой, он также выступает против «пропаганды» ЛГБТ.
  • Нынешний президент Грузии, Саломе Зурабишвили, была избрана на последних прямых выборах в Грузии в 2018 году. После этого в Конституцию были внесены изменения, и теперь выборы проходят по новой системе — с участием коллегии, большинство которой являются представителями правящей «Грузинской мечты». Остальные участники коллегии — представители Высших советов и городских советов парламента Грузии, а также автономных республик Аджарии и Абхазии.
  • 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, большинство на которых получила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиция не согласна с результатами и считает их сфальсифицированными. Саломе Зурабишвили также заявила, что не признает официальные результаты выборов и не уйдет со своей должности, несмотря на скорое истечение срока ее полномочий, поскольку «нелегитимный парламент не может избрать нового президента».
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com