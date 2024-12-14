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Владимир Путин встретился с Нурсултаном Назарбаевым в своей резиденции
// сайт Кремля

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, говорится на сайте Кремля.

Встреча состоялась вечером 13 декабря в резиденции президента РФ в Ново-Огареве.

Детали беседы политиков не раскрываются.

В прошлый раз Назарбаев посетил Москву для встречи с Путиным в декабре 2023 года. О том, что первый лидер Казахстана прилетел в российскую столицу, тогда сообщил телеграм-канал «Взгляд на Восток» со ссылкой на блогера Антона Бударова.

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