Владимир Путин встретился с Нурсултаном Назарбаевым в своей резиденции
- Азия и мир, политика
- 17:49, 14 декабря 2024
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CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, говорится на сайте Кремля.
Встреча состоялась вечером 13 декабря в резиденции президента РФ в Ново-Огареве.
Детали беседы политиков не раскрываются.
В прошлый раз Назарбаев посетил Москву для встречи с Путиным в декабре 2023 года. О том, что первый лидер Казахстана прилетел в российскую столицу, тогда сообщил телеграм-канал «Взгляд на Восток» со ссылкой на блогера Антона Бударова.
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