Владимир Путин встретился с Нурсултаном Назарбаевым в своей резиденции

// сайт Кремля

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, говорится на сайте Кремля.

Встреча состоялась вечером 13 декабря в резиденции президента РФ в Ново-Огареве.

Детали беседы политиков не раскрываются.

В прошлый раз Назарбаев посетил Москву для встречи с Путиным в декабре 2023 года. О том, что первый лидер Казахстана прилетел в российскую столицу, тогда сообщил телеграм-канал «Взгляд на Восток» со ссылкой на блогера Антона Бударова.