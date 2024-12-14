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Сирийская оппозиция раскрыла сроки подготовки к свержению Асада
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Исламистские сирийские формирования год занимались планированием операции по захвату власти в стране, а готовились к ней несколько лет, рассказал The Guardian глава военного крыла группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» Хасан аль-Хамви.

По его словам, с 2019 года ХТШ разрабатывала военную доктрину, чтобы с ее помощью превратить выходцев из разрозненных, неорганизованных оппозиционных и джихадистских группировок в «дисциплинированную боевую силу».

Исламистские группировки начали наступление в Сирии в конце ноября. 8 декабря они вошли в Дамаск, объявили о захвате власти. Президент Сирии Башар Асад снял с себя полномочия и уехал в Россию, где получил политическое убежище. С 10 декабря в Сирии сформировано переходное правительство, оно будет работать до 1 марта 2025 года.

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