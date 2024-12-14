Казахстан примет чемпионат мира по боксу в 2027 году

CentralAsia (KZ) - Международная федерация бокса объявила о проведении чемпионата мира-2027 по боксу в Астане, сообщил Национальный олимпийский комитет Казахстана.

В НОК отмечают, что чемпионат «станет важным событием в международном соревновательном календаре», поскольку пройдет за год до летних Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе.

«Для Казахстана большая честь и ответственность принимать чемпионат мира по боксу в 2027 году, который пройдет в предолимпийский цикл. Наша страна имеет успешный опыт проведения масштабных мировых спортивных первенств на самом высоком уровне, и я уверен, что этот турнир не станет исключением», - цитирует НОК своего президента Геннадия Головкина.

Казахстан принимал чемпионат мира по боксу среди мужчин в 2013 году.

Казахстанские боксеры традиционно успешно выступали на международных соревнованиях, зарекомендовав национальную школу бокса как одну из лучших в мире. Однако в двух последних олимпийских циклах казахстанских боксерам не удалось завоевать ни одной золотой медали, что после последних летних Олимпийских игр в Париже в этом году привело к отставкам всего тренерского состава мужской сборной по боксу и другим перестановкам.

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