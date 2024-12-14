Премьер Грузии заявил, что Зурабишвили обязана покинуть пост президента

Ираклий Кобахидзе

CentralAsia (CA) - После инаугурации Михаила Кавелашвили действующему президенту Саломе Зурабишвили придется уйти со своей должности, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает портал Ambebi.

«29 декабря окончательно истекает срок ее полномочий, и, конечно же, ей придется уйти в отставку», — сказал Кобахидзе на пресс-конференции.

В субботу, 14 декабря, Кавелашвили победил на выборах президента Грузии. Выборы прошли с 09:00 до 14:00 по местному времени. Впервые главу государства избрали не прямым всеобщим голосованием — это сделала Избирательная коллегия из 300 человек, которых, согласно квотам Центризбиркома, выдвинули грузинские политические партии. Для назначения на президентский пост кандидат должен получить две трети голосов коллегии.

У правящей «Грузинской мечты» было 211 голосов из 300, что гарантировало победу ее кандидата, Михаила Кавелашвили.

С начала выборов у здания парламента начались протесты. Демонстранты скандировали «Саломе». Ранее оппозиция заявила, что не признает результаты этих выборов.

Сама Зурабишвили назвала выборы президента Грузии пародией и провокацией. Она также заявила, что не планирует покидать президентский дворец после окончания срока ее полномочий 29 декабря.