В 2024 году в мире были убиты 54 журналиста, — «Репортёры без границ»

CentralAsia (CA) - С начала 2024 года при исполнении обязанностей были убиты 54 журналиста в 17 странах мира. Об этом говорится в докладе международной организации «Репортёры без границ» (RSF).

Более половины журналистов (31) погибли в зонах боевых действий, это максимальное значение с 2020 года. Самым опасным регионом для журналистов в уходящем году стал сектор Газа, где погибли 16 журналистов. Как утверждают «Репортёры без границ», они были убиты израильской армией.

В заключении по всему миру находятся 550 журналистов. В 2024 году число задержанных выросло на 7,2%. Это обусловлено новыми случаями заключения журналистов под стражу в России (+8 человек за год) и Израиле (+17).

Почти половина задержанных журналистов находится в заключении в четырёх странах: Китае (124 человека, из них 11 в Гонконге), Мьянме (61), Израиле (41) и Беларуси (40). Совокупный приговор работникам пресс составляет 250 лет тюрьмы.

По данным RSF, в качестве заложников удерживаются 55 журналистов, из них 38 — в Сирии. 95 журналистов числятся пропавшими без вести в 34 странах мира.

«Журналисты не умирают, их убивают; они не сидят в тюрьмах, их запирают власти; они не исчезают, их похищают. Эти преступления — часто организуемые правительствами или вооружёнными группировками — нарушают международное право и слишком часто остаются безнаказанными», — заявил генеральный директор RSF Тибо Брюттен.