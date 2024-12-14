В сирийском министерстве информации заявили, что будут судить военных журналистов, способствовавших пропаганде режима Асада

CentralAsia (CA) - Сирийских военных журналистов, которые были «частью пропагандистской машины» свергнутого президента Башара Асада, будут судить, заявили в министерстве информации Сирии при новой власти.

В сообщении говорится, что к ответственности в рамках правосудия переходного периода привлекут журналистов, которые «прямо или косвенно способствовали пропаганде преступлений и массовых убийств против сирийского народа».

8 декабря исламистские боевики, оппозиционные режиму Башара Асада вошли в столицу Сирии Дамаск и захватили власть. Асад, правивший в стране почти 25 лет, бежал, не предупредив своих соратников, которых он до последнего уверял, что российская военная помощь уже в пути. Он вылетел на российскую авиабазу Хмеймим, а затем в Россию, где Владимир Путин предоставил ему убежище.

10 декабря главой временного правительства Сирии стал Мухаммед аль-Башир, который будет занимать этот пост до 1 марта 2025 года. Он возглавлял сирийское правительство спасения, которое в Идлибе сформировала исламистская коалиция ««Хайят Тахрир аш-Шам», стоявшая во главе восстания боевиков. Башира называют близким соратником лидера группировки ХТШ Абу Мухаммеда аль-Джулани.