Казахстанские тяжелоатлеты взяли второе золото чемпионата мира

CentralAsia (KZ) - Казахстанский спортсмен Артем Антропов, выступающий в весовой категории до 102 килограммов, завоевал «золото» чемпионата мира по тяжелой атлетике в Бахрейне, сообщил Национальный олимпийский комитет.

Это вторая высшая награда чемпионата мира для казахстанских спортсменов. Ранее «золото» в весе до 96 килограммов завоевал Нургиса Адилетулы. Кроме того, вице-чемпионом мира в весовой категории до 81 килограмма стал Алексей Чуркин

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