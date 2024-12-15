«Монконди», монгольский производитель кондитерских изделий, представил на рынке «Just ChocoLate»

CentralAsia (MNG) -
Национальный производитель фабрика «Монконди», стремящаяся снизить чрезмерную зависимость от импорта кондитерского рынка Монголиистать экспортером, успешно вывел на рынок «Just ChocoLate» с тремя вкусами и начал поставлять их потребителям.
Шоколад, представленный в трех вкусах: с хрустящим печеньем, с молоком и с орехами, был выпущен под англоязычным названием «Just ChocoLate», поскольку призван составить прямую конкуренцию ведущим импортным шоколадным изделиям на монгольском рынке.
Ингредиенты для шоколада импортируются из Кот-д'Ивуара, где выращивается лучшее какао, а все этапы обработки производятся собственными силами с использованием собственных рецептов и ингредиентов.
Что касается бренда Monkondi («Монконди»), то он имеет историю создания крупнейшего завода в Монголии в 2019 году. В этом году были осуществлены дополнительные инвестиции, расширен и успешно выведен на рынок ассортимент продукции за счет производства леденцов на палочке, сгущенного молока и шоколада.
Ежегодно монголы импортируют 5,2 млн кг шоколадных изделий и тратят на внешнем рынке 33,4 млн долларов США. Национальная производственная компания, которая занимается бизнесом, чтобы сохранить эту сумму денег в стране, переступает порог нового года с новым ассортиментом продукции.
источник: MiddleAsianNews