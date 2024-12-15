Саломе Зурабишвили не признаёт итоги выборов президента Грузии

Саломе Зурабишвили

CentralAsia (CA) - Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили после прошедших в стране выборов нового президента сообщила, что «никто никого не выбирал», передает Mtavari.

«Никто никого не выбирал. Ничего не произошло. Я продолжаю свою работу»,— сказала Зурабишвили, выступая перед митингующими рядом с президентским дворцом в Тбилиси. Она также выразила благодарность протестующим за поддержку.

Вчера, 14 декабря, в Грузии прошли выборы президента страны. Впервые в истории Грузии главу государства определяла избирательная коллегия из 300 парламентариев и депутатов. Победу одержал кандидат от партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили. Он был единственным кандидатом на пост президента. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Саломе Зурабишвили придется покинуть президентский дворец, несмотря на ее отказ сложить полномочия. Инаугурация избранного президента Михаила Кавелашвили запланирована на 29 декабря.