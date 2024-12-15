Основатель компании Mango Исак Андик погиб, упав со скалы

CentralAsia (CA) - 71-летний основатель испанской сети магазинов Mango Исак Андик погиб, сорвавшись с высоты в ущелье в горах по пути к монастырю Монсеррат в Каталонии, сообщает El Pais со ссылкой на источники.

О гибели Андика сообщили и в самой компании, не уточнив, при каких обстоятельствах произошел несчастный случай.

«Исак был примером для всех нас. Он посвятил свою жизнь Mango, оставив неизгладимый след благодаря своему стратегическому видению, вдохновляющему руководству и непоколебимой приверженности ценностям, которые он сам привил нашей компании. <…> Его уход оставляет огромную пустоту, но все мы, в некотором роде, являемся его наследием и свидетельством его достижений», — говорится в сообщении компании.

Как пишет El Pais, Андик увлекался горами и пешим туризмом и проводил день со своей семьей. Он сорвался с высоты более 100 метров, спасти его не удалось.

Исак Андик основал компанию Punto Fa, S.L вместе с братом Нахманом в 1984 году, тогда же они открыли в Барселоне первый магазин женской одежды Mango. Сейчас бренд представлен более чем в 110 странах и имеет около 2700 магазинов по всему миру. В этом году журнал Forbes признал Исака Андика самым богатым человеком Каталонии, он также входил в список богатейших людей Испании. Состояние Андика и его семьи оценивают в 4,5 миллиарда евро.