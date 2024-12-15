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Новые власти Сирии заявили о намерении распустить все группировки
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Лидер новых властей Сирии Абу Мухаммед аль-Джулани сказал, что перед принятием политических решений необходимо тщательно проанализировать текущую ситуацию в стране. Он также заявил, что Министерство обороны намерено распустить все действующие группировки.

В разговоре с Syria TV Абу Мухаммед аль-Джулани сообщил о важности перехода «от революционных действий к государственному строительству». По его словам, для обеспечения стабильности в Сирии необходимо создать государственные и правовые институты. Он также призвал к работе по восстановлению Сирии «на современных основах», которые будут гарантировать права и справедливость для всех сирийцев.

Абу Мухаммед аль-Джулани в интервью также заявил, что Израиль давно перешел границы дозволенного в Сирии. Он призвал вмешаться в урегулирование споров международное сообщество. После смены власти в стране израильская армия взяла под свой контроль сирийский город Хермон.

8 декабря антиправительственные силы взяли Дамаск и объявили о падении режима Башара Асада. Лидером новой власти стал главный командир войск, который возглавляет группировку «Хайат Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммед аль-Джулани. Его сторонник Мухаммед аль-Башир стал главой переходного правительства, которое будет действовать до 1 марта 2025 года.

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