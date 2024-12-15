В Сирии спустя 12 лет возобновило работу посольство Турции

CentralAsia (CA) - У здания посольства Турции в Сирии повесили турецкий флаг, передает CNN Turk. Диппредставительство было закрыто с 2012 года.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что посольство возобновило работу после 12-летнего перерыва сегодня, 14 декабря. В Сирию прибыли турецкие дипломаты и их семьи. Временным поверенным назначен бывший посол Турции в Мавритании Бурхан Кероглу.

Посольство Турции в Сирии прекратило работу в марте 2012 года на фоне политического кризиса в стране и начала гражданской войны. Тогда также закрылись посольства Великобритании, Франции, Италии, Польши, Греции, США, Канады, стран Персидского залива. 8 декабря 2024 года в результате наступления антиправительственных войск рухнул режим Башара Асада.