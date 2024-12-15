В Нигере 39 человек погибли при вооруженных нападениях на границе с Буркина-Фасо

CentralAsia (CA) - На Западе Нигера произошло два вооруженных нападения на гражданское население, сообщило Минобороны. Погибли 39 человек, в том числе дети.

В сообщении Минобороны говорится, что преступники напали на мирных жителей после того, как были «загнаны в угол» операциями сил обороны 12 и 14 декабря, передает AFP. Пострадали населенные пункты на границе с Буркина-Фасо.

Одно из последних нападений было совершено 7 декабря. Тогда преступники убили 21 мирного жителя, напав на товарный конвой, утверждает AFP. В среду британская компания BBC сообщила об убийстве около 90 военных и 40 гражданских на западе страны, но власти Нигера это отрицали.