Движение ограничат на трассах в двух областях Казахстана
CentralAsia (KZ) - В двух областях Казахстана ограничат движение автотранспорта на трассах из-за непогоды, сообщает КазАвтоЖол:
Туркестанская область
- 15 декабря с 12.00 – на участке автодороги республиканского значения Алматы – Ташкент – Термез, км 593-620 (от границы Жамбылской области до села Турара Рыскулова) для грузового транспорта.
Жамбылская область
- 15 декабря с 17.00 – на участке автодороги республиканского значения Алматы – Ташкент – Термез, км 534-593 (от поселка Айша-Биби до границы Туркестанской области) для грузового транспорта.
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