Движение ограничат на трассах в двух областях Казахстана

Казахстан, общество

15:31, 15 декабря 2024

Просмотров:

CentralAsia (KZ) - В двух областях Казахстана ограничат движение автотранспорта на трассах из-за непогоды, сообщает КазАвтоЖол: Туркестанская область 15 декабря с 12.00 – на участке автодороги республиканского значения Алматы – Ташкент – Термез, км 593-620 (от границы Жамбылской области до села Турара Рыскулова) для грузового транспорта. Жамбылская область 15 декабря с 17.00 – на участке автодороги республиканского значения Алматы – Ташкент – Термез, км 534-593 (от поселка Айша-Биби до границы Туркестанской области) для грузового транспорта. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia Коронавирус в Казахстане Карта распространения