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Высшее руководство Ирана доработает законопроект о ношении хиджаба

CentralAsia (CA) -  Высший совет национальной безопасности Ирана призвал парламент остановить процесс рассмотрения спорного законопроекта о добродетели и хиджабе, предусматривающего суровые наказания для женщин, которые не покрывают голову платком, что является нарушением норм исламского этикета.

По сообщению агентства EFE, которое ссылается на Алирезу Салими, члена меджлиса (парламента Ирана) и органа, осуществляющего надзор за деятельностью парламентариев, власти внесут поправки в законопроект и передадут их на рассмотрение парламента.

На прошлой неделе председатель парламента Ирана Мохаммад Бакер Галибаф сообщал, что 13 декабря отправит законопроект на подписание президенту Масуду Пезешкиану, который также возглавляет и Высший совет национальной безопасности. Однако президент, представитель реформистского крыла в иранской политике, выразил сомнения по поводу новых правил и счел, что они вызовут «ненужные конфликты».

В нынешней версии законопроект был направлен на то, чтобы обязать женщин носить платки, а в отношении тех, кто не будет следовать этим нормам, могли бы быть применены жесткие меры вплоть до крупных штрафов и даже тюремного заключения.

Данная версия законопроекта также была направлена на то, чтобы положить конец отказу женщин носить платки - тенденции, получившей популярность как жест гражданского неповиновения после гибели Махсы Амини, которую в сентябре 2022 года арестовала полиция нравов за неправильное ношение платка. Этот трагический случай вызвал беспрецедентное протестное движение в стране.

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