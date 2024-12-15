Кыргызский музыкант Викрам Рузахунов требует от казахских полицейских $116 тыс. за пытки во время январских беспорядков в РК

CentralAsia (KZ) - Музыкант из Кыргызстана Викрам Рузахунов, который был задержан во время январских беспорядков в Казахстане, подал гражданский иск на 61 млн тенге ($116,5 тыс.) в рамках уголовного дело о пытках, подтвердила «Курсиву» адвокат потерпевшего Елена Жигаленок.

Рузахунов намерен взыскать материальный и моральный ущерб с шести экс-полицейских, которых сейчас судят по делу о пытках во время январских беспорядков. Дело рассматривается в суде Карасайского района Алматинской области РК.

В начале января 2022 года в Казахстане прошли протесты, вызванные повышением цен на сжиженный газ. Они переросли в массовые беспорядки, сопровождавшиеся погромами и мародерством. Девятого января телеканал «Хабар 24» показал видео допроса мужчины, представленного гражданином Кыргызстана. Он заявил, что прибыл в Казахстан для участия в митингах по приглашению неизвестных, которые оплатили его перелет, жилье в Алматы и пообещали $200 за участие в протестах. На видео у мужчины были следы побоев.

Позже выяснилось, что на кадрах – джазовый музыкант Викрам Рузахунов. МИД Кыргызстана направил ноту протеста Казахстану и потребовал освободить своего гражданина. В ГКНБ заявили, что Рузахунов – не террорист, а Минюст КР потребовал возбудить уголовное дело.

Рузахунова освободили на следующий день. Приехав на родину, он признался, что был вынужден оговорить себя и подвергался пыткам при задержании в Алматы.

В феврале 2022 года по факту пыток в Казахстане было возбуждено дело. В апреле 2024 года сообщалось, что его расследует генеральная прокуратура РК. Тогда же Рузахунов сообщал, что в рамках дела были задержаны четверо полицейских.

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