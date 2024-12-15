экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Российская армия взяла Пушкино и Веселый Гай в ДНР, - Минобороны РФ

CentralAsia (CA) -  Вооруженные силы России установили контроль над двумя населенными пунктами в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Подразделения «Южной» группировки войск взяли Веселый Гай, группировки войск «Центр» — Пушкино.

Село Веселый Гай находится южнее города Курахово, за который продолжаются бои. Поселок Пушкино расположен севернее Курахово и южнее от города Покровск.

С начала декабря, как сообщало оборонное ведомство, под контроль России на покровском направлении перешли населенные пункты Берестки, Петровка, Сухие Ялы и Пустынка. 12 декабря Минобороны РФ сообщало о взятии под контроль населенного пункта Заря в ДНР, которое находится южнее Покровска

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com