Российская армия взяла Пушкино и Веселый Гай в ДНР, - Минобороны РФ

CentralAsia (CA) - Вооруженные силы России установили контроль над двумя населенными пунктами в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Подразделения «Южной» группировки войск взяли Веселый Гай, группировки войск «Центр» — Пушкино.

Село Веселый Гай находится южнее города Курахово, за который продолжаются бои. Поселок Пушкино расположен севернее Курахово и южнее от города Покровск.

С начала декабря, как сообщало оборонное ведомство, под контроль России на покровском направлении перешли населенные пункты Берестки, Петровка, Сухие Ялы и Пустынка. 12 декабря Минобороны РФ сообщало о взятии под контроль населенного пункта Заря в ДНР, которое находится южнее Покровска