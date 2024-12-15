В Москве зафиксировали январские сугробы до 26 сантиметров

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CentralAsia (CA) - Из-за снегопадов в Москве на шести метеостанциях столицы зафиксированы сугробы, высота которых соответствует норме января, написал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По данным на утро 15 декабря, высота сугробов на ВДНХ составила 19 см, на Балчуге — 16 см, у МГУ — 18 см, в Тушино — 26 см. Такой снежный покров обычно наблюдается в середине января, отметил синоптик.

Самые высокие сугробы, также соответствующие нормам первого месяца года, зафиксированы в Волоколамске и Клину — 29 см, Дмитрове — 27 см, Ново-Иерусалиме — 23 см. Меньше всего снежный покров на юге и востоке Московской области: в Серпухове и Кашире — 6 см, Коломне — 7 см, Павловском Посаде — 10 см.

По словам Тишковца, снежный слой продолжит увеличиваться: в течение ближайших 36 часов снегопады продолжатся и сугробы вырастут еще на 2–5 см.