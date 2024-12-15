Три беспилотника атаковали Грозный, один попал на базу ОМОН, - Рамзан Кадыров

CentralAsia (CA) - Сегодня утром три беспилотника атаковали столицу Чечни город Грозный. По словам главы республики Рамзана Кадырова, два БПЛА были сбиты силами ПВО, третий упал на территории ОМОН «АХМАТ-Грозный» Управления Росгвардии. Жертв и пострадавших нет.

Глава Чечни сообщил, что в ответ на атаку беспилотников передал собранные разведданные о расположении «большого количества» украинских военных. По его информации, в 12:00 мск российская армия нанесла два удара ракетным комплексом «Эскандер» по одному из объектов в Харькове. В нем, по сведениям Кадырова, располагались военные 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Рамзан Кадыров также предупредил, что на любую попытку атаковать российские цели, «мы будем отвечать более жесткими ударами возмездия». По его словам, в случае следующих атак, российская сторона будет наносить «избирательные удары по местам скопления личного состава ВСУ».

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил об атаке ВС РФ по Харькову в 11:11 по местному времени (12:11 мск). По его словам, российские военные нанесли ракетный удар по Киевскому району.

Украинские беспилотники атакуют Чечню уже третий раз за два месяца. В конце октября удару подверглось здание на территории Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе. В ночь на 12 декабря БПЛА атаковали Грозный. Тогда дрон был сбит над казарменными зданиями спецполка полиции МВД. Ранения получили четверо военных, которые находились в карауле.