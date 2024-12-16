Команда The MongolZ заработала более 1 миллиона долларов в 2024 году

CentralAsia (MNG) -

Монгольская команда стала первой азиатской командой в истории, заработавшей миллион долларов призовых за один год.

Несмотря на вылет из плей-офф Perfect World Shangai Major 2024, The MongolZ получили заслуженные $45.000 и побили еще один рекорд своего региона в этом году! Более того, они побили рекорд, установленный TYLOO в 2016 году, в 2,5 раза.

Тогда китайская команда заработала $392.000, сыграв в 50 турнирах. С другой стороны, The MongolZ сыграли в два раза меньше чемпионатов и отборочных в 2024 году — всего 25.

The MongolZ — монгольская киберспортивная организация. The MongolZ изначально прекратила свою деятельность в конце 2022 года, а затем была возрождена бывшим составом IHC Esports после того, как они покинули организацию 3 апреля 2023 года. Сейчас организация имеет состав по Counter-Strike, до 2017 года имела состав по Dota 2.

В марте 2022 года появляется клуб IHC Esports, который подписывает перспективную пятерку игроков, которые отбираются на PGL Major Antwerp 2022. Это был 1-й случай прохода монгольской команды на мейджор. Однако из-за внутреннего конфликта организация распадается и пятерку игроков bLitz, Techno4K, Bart4k, ANNIHILATION и hasteka подписывают в команду The MongolZ, кроме того, maaRaa присоединяется к команде в качестве тренера. Команда продолжала выступать на прежнем уровне, выходя на крупные турниры, отобралась на BLAST.tv Paris Major 2023, где заняла 20—21 место, но состав не мог занимать призовые места на крупных турнирах.

31 мая 2023 происходят первые замены — Bart4k и ANNIHILATION заменили на mzinho и 910.

В начале сентября команда расстаётся с hasteka и подписывает Senzu из Team NKT.

Первым международным турниром, на котором команда смогла продемонстрировать свой прогресс и заявить о себе, стал ESL Challenger at DreamHack Atlanta 2023, где коллектив дважды одержал победу над Complexity, и вышел в плей-офф, где проиграл в первом матче команде Virtus.Pro.

Далее команда смогла пройти на PGL Major Copenhagen 2024, где вышла во вторую стадию со счетом 3:2, но во второй стадии проиграла командам Natus Vincere, FaZe и PaiN.

Затем команда вышла в плей-офф на ESL Pro League Season 19 из группы на 2 месте, где соперниками монголов были Team Vitality, G2 Esports и Team Falcons.

И спустя месяц команда приезжает в Абу-Даби на турнир YaLLa Compass 2024, где одержала победу над Shashi, ENCE, HEROIC, NiP, Astralis и в финале снова победили NiP. И заняли 1 место на турнире.

29 июня 2024 года The MongolZ стала 10 в мире по версии HLTV.

The MongolZ прошли на Perfect World Shanghai Major 2024: Asia-Pacific RMR, заняв первое место в азиатском рейтинге Valve.

12 ноября 2024 года команда The MongolZ квалифицировалась на Perfect World Shangai Major 2024, обыграв коллектив DRILLAS со счётом 2:1 на Asia-Pacific RMR. Монгольская команда победила G2, MOUZ и HEROIC и вышла в плей-офф, став первой азиатской командой, вышедшей в плей-офф турнира Major.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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