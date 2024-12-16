Монгольский полнометражный фильм увидят 77 миллионов подписчиков HBO Max. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) -

Стриминг-сервис HBO Max приобрёл права на показ монгольского художественного фильма «If Only I Could Hibernate» - («Я хочу быть медведем»).

Фильм рассказывает историю 15-летнего мальчика с особым талантом к физике, который живет в юрточном районе Улан-Батора, и его борьбу за лучшее будущее. Он показывает проблемы Улан-Батора сегодня, такие как загрязнение воздуха, неравенство в образовании и права детей.

Max (ранее — HBO Max) — американский стриминговый сервис в формате «видео по запросу», принадлежащий Warner Bros. Discovery. Запуск сервиса состоялся 27 мая 2020 года под названием HBO Max. Сервис построен на библиотеках Warner Bros, Discovery Channel, HBO, CNN, Cartoon Network, Adult Swim, Animal Planet, Eurosport и связанных с ними брендов. В конце первого квартала 2022 года HBO и HBO Max насчитывали 76,8 миллиона платных подписчиков по всему миру.

Кроме того, монгольский фильм «If Only I Could Hibernate» транслируется в системах развлечений крупнейших авиакомпаний мира, таких как Qatar Airways, Lufthansa, United Airlines и British Airlines.

Пассажиры этих авиакомпаний теперь имеют возможность посмотреть монгольский фильм во время своих перелетов.

Фильм, который вышел в Монголии в апреле 2024 года, уже был показан в кинотеатрах Франции, США, Швейцарии, Ирландии, Великобритании и Испании. В следующем году фонд IPTV (Internet Protocol Television) пополнится монгольским фильмом.

Популярные подкасты «Kinotico» и «Danimmantilla», посвященные кино, сериалам, аудиовизуальной культуре и кинообзорам международной киноиндустрии, отметили, что фильм «If Only I Could Hibernate» может быть номинирован на премию «Оскар» в 2025 году.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения