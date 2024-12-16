В этом году монгольские спортсмены завоевали 79 медалей на олимпийских, континентальных и мировых первенствах

CentralAsia (MNG) -

В минувшем 2024 году спортсмены сборной Монголии собрали богатый урожай медалей на летних Олимпийских играх, Паралимпийских играх, континентальных и мировых чемпионатах. В состав национальных сборных входят 334 члена, в том числе 270 спортсменов, 60 тренеров и четыре врача по 26 зимним и летним видам спорта.

БААСАНХУУ Бавуудорж завоевала серебро на летних Олимпийских играх, которые проводятся раз в четыре года, СУРЭНЖАВ Уламбаяр завоевала золото, БОЛОР-ЭРДЭНЭ Ганбат, СОДНОМПИЛЖЭЭ Энхбаяр и БАТТУЛГА Цэгмид завоевали серебряные медали на Паралимпийских играх, что является выдающимся успехом этого года.

Всего спортсмены сборной страны в этом году собрали 79 медалей, а также завоевали пять медалей на Олимпийских и Паралимпийских играх. Кроме того, они завоевали одно золото и одну бронзу на чемпионате мира среди взрослых, одно золото и одно серебро на чемпионате мира среди юниоров и одну золотую медаль на чемпионате мира среди молодежи. Наши спортсмены также завоевали пять золотых, 11 серебряных и 16 бронзовых медалей на чемпионате Азии, одну золотую медаль на чемпионате Азии среди молодежи, одну золотую медаль, пять бронзовых медалей на турнире Большого шлема, две золотые медали, две серебряные медали и семь бронзовых медалей на Гран-при.

Они также завоевали пять золотых, семь серебряных и одну бронзовую медаль на отборочном турнире Олимпийских игр 2024 года в Париже, а также три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали на чемпионате мира.

Спортсмены сборной Монголии в 2024 году завоевали 79 медалей, из них 21 золотая, 26 серебряных и 32 бронзовые медали.

источник: MiddleAsianNews

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