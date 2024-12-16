Монгольский уголь вытесняет российский уголь в Китае

CentralAsia (MNG) -

На фоне низких цен на энергетический уголь, логистических ограничений и импортной пошлины доля РФ в угольном импорте Китая снижается. По данным Центра ценовых индексов, по итогам десяти месяцев 2024 года РФ обеспечила 18% поставок против 23% двумя годами ранее.

Аналитики также отмечают усиление конкуренции из-за увеличения поставок из Монголии, а также после возвращения Австралии на китайский рынок.

Доля российского угля в экспорте в Китай по итогам десяти месяцев 2024 года снизилась до 18% против 23% за аналогичный период 2022 года, говорится в презентации Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Доли Монголии и Австралии в поставках выросли с 10% и 1% до 15%. В целом Китай увеличил импорт угля за этот период с 230 млн тонн до 435 млн тонн, сказано в презентации.

А доля РФ соответствует второму месту среди основных поставщиков угля в Китай. Доля крупнейшего экспортера угля на китайский рынок — Индонезии — за этот период также сократилась с 58% до 44%.

источник: MiddleAsianNews

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