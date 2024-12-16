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Узбекистан и Монголия обсудили открытие прямого авиасообщения по маршруту Ташкент—Улан-Батор
// Фото: Министерство транспорта Узбекистана

CentralAsia (MNG) -  

Вопрос рассматривался на встрече министра транспорта Узбекистана Ильхома Махкамова с послом Монголии в Узбекистане Батбаатаром Дааданхуу.

В ходе встречи стороны обсудили перспективные проекты в сфере транспорта и логистики, развитие двусторонних кооперационных отношений и дальнейшие планы в этом направлении.

В частности, речь шла о развитии автомобильных перевозок путем формирования новых транспортных коридоров и создания благоприятных условий для перевозчиков, а также наметили практические шаги по принятию конкретных мер для реализации совместных проектов.

Стороны договорились провести очередное заседание Совместной комиссии по автомобильным перевозкам в январе 2025 года и обсудить реализацию пилотного автопробега из Монголии в Ташкент по новому южному маршруту маршрута.

Тем временем Узбекистан и Монголия планируют в ближайшее время создать торговые дома в обеих странах.

Об этом было заявлено на совместной встрече Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа с представителями деловых кругов двух стран.

источник: MiddleAsianNews

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