Делегация монгольской первой больницы посетила Мёнджи для оценки опыта трансплантации органов и медицинских систем

CentralAsia (MNG) -

В последнее время монгольская хирургия по пересадке органов вышла на мировой уровень, интенсивно перенимая опыт ведущих стран мира и осваивая несколько видов сложных операций.

Больница Мёнджи объявила в пятницу, что 10 должностных лиц Первой центральной больницы Улан-Батор посетили, чтобы оценить ее передовую медицинскую систему, включая опыт в области трансплантации органов и центральных операций.

Целью визита было оценить общую работу, лечение и администрирование центра, включая его помещения, оборудование и медицинский персонал. Он также включал руководство со стороны медицинской группы в центре трансплантации органов больницы Мёнджи в соответствии с планом Первой центральной больницы Монголии по расширению собственного центра.

В четверг делегация посетила приветственную церемонию и провела встречу с медицинской бригадой центра трансплантации. Они также посетили различные учреждения, включая центр гипербарической оксигенотерапии, комплексный медицинский центр обследования, международный центр лечения, операционную и отделение интенсивной терапии. В пятницу группа посетила каждое медицинское отделение и смежные зоны, чтобы ознакомиться с пациентоориентированным уходом, включая процессы и учреждения лечения.

«Первая центральная больница Монголии с ее 100-летней историей отвечает за большинство трансплантаций органов в Монголии», — сказала заместитель директора БАЯРМАА Очирхурээ. «Благодаря нашим давним обменам и медицинскому сотрудничеству мы стремимся сравнить опыт больницы Мёнджи в трансплантации органов и ее передовую медицинскую систему для успешной работы нашего расширенного центра по трансплантации органов, открытие которого запланировано на 2026 год».

«Больница Мёнджи превратилась в ведущее учреждение, способное выполнять крупные трансплантации органов, включая трансплантации почек, печени, сердца и легких, благодаря постоянным инновациям и росту», — сказал президент больницы Мёнджи Ким Джин-гу. Он выразил надежду, что визит предоставит возможность передать опыт больницы Мёнджи в области трансплантации органов и ее систематической медицинской системы, способствуя взаимному медицинскому сотрудничеству и общему росту.

Больница Мёнджи — это многопрофильная больница с 34 медицинскими отделениями и 32 специализированными лечебными центрами.

С недавним внедрением медицинского робота da Vinci Xi больница Мёнджи проводит роботизированную хирургию тяжелых видов рака, таких как гинекологический, мочеполовой и хирургический рак, а также ортопедические заболевания. В ней есть специализированный центр трансплантации органов, который может выполнять четыре типа трансплантационных операций (печень, почки, легкие и сердце).

Больница Мёнджи предоставляет профессиональные услуги устного перевода опытными координаторами на английском, монгольском, китайском и русском языках. Также в ней есть гостевые дома и услуги по доставке и высадке иностранных пациентов.

источник: MiddleAsianNews

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