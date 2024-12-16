Общий внешнеторговый оборот Монголии достиг $25.2 млрд

CentralAsia (MNG) -

За первые 11 месяцев 2024 года Монголия торговала со 158 странами, а общий внешнеторговый оборот достиг 25,2 млрд долларов США. По данным Нацстаткома, из них экспорт достиг 14,6 млрд долларов США, импорт — 10,6 млрд долларов США, а баланс показал прибыль в размере 4,0 млрд долларов США.

Общий товарооборот увеличился на 3,0 (13,4%) млрд долларов США, экспорт – на 781,7 (5,7%) млн долларов США, импорт – на 2,2 (26,2%) млрд долларов США соответственно. Однако торговый баланс сократился на 1,4 (-25,9%) миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт за первые 11 месяцев 2024 года увеличился на 781,7 млн ​​долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном за счет роста поставок медной руды и концентрата на 528,1 млн долларов США, золота на 181,0 млн долларов США и железной руды и концентрата на 153,3 млн долларов США соответственно. Но подсчитано, что мясные консервы снизились на 46,2 млн долларов США, а цинковая руда и концентрат — на 44,2 млн долларов США.

Это произошло в основном за счет увеличения импорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе легковых автомобилей — 382,3 млн долларов США, грузовых автомобилей — 297,6 млн долларов США, дизельного топлива — 196,2 млн долларов США, бульдозеров, скреперов, дорожных катков, фрез, экскаваторов — 139,3 млн долларов США, бензина — 91,5 млн долларов США и телекоммуникационного оборудования — 75,3 млн долларов США.

В результате в ноябре 2024 года экспорт снизился на 10,5 (0,7%) млн долларов США по сравнению с предыдущим месяцем, а импорт увеличился на 18,5 (1,9%) млн долларов США.

источник: MiddleAsianNews

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